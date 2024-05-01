30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına Ak Yatırım hesabınız ile Akbank İnternet ve Akbank Mobil’de "Yatırım Hizmetleri / Halka Arz" menüleri üzerinden başvurabilirsiniz.



Halka Arz Bilgileri İhraççı Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Talep Toplama Tarihleri 30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024

Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyat İle Talep Toplama

Fiyat

37,39 TL

Dağıtım Yöntemi Eşit Dağıtım

Halka Arz Büyüklüğü ve Oranı Sermaye Artırımı: 90.000.000 TL

Ortak Satış: 30.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı : %20,34

Ek Satış Yoktur. Fiyat İstikrarı

Bist’te işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün Tahsisat Grupları - Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %70 (84.000.000 TL)

- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %20 (24.000.000 TL)

- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %10 (12.000.000 TL)

- Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

- Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz ve ya borsada özel emir ile ve /veya toptan satış işlemine konu edemezler. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

Halka Arz Dokümanları

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (https://lilakagit.com) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır.







