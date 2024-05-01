Halka arza nasıl başvurabilirim?
Talep toplama yöntemi ile yapılan halka arzlarda:
- Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Halka Arz İşlemleri adımından,
- Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Halka Arz adımından,
- 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.
Borsada satış yöntemi ile yapılan halka arzlarda:
- Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Hisse Senedi Al adımından,
- Yatırımcı uygulaması hisse senedi alım ekranından,
- Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Anlık Borsa adımından,
- Tradeall TR ve tüm veri yayın ekranlarında hisse senedi alım ekranından,
- 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden,
halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.
Hemen Başvur
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Akbank İnternet'e müşteri numaranız, TC kimlik numaranız veya kredi kartı bilgilerinizle giriş yapabilir, şifrenizi unuttuysanız ya da hisse senedi hesabınız yoksa "Şifre Al" ve "Hisse Senedi Hesabı Aç" a tıklayarak kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve halka arza başvuruda bulunabilirsiniz