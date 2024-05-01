Lila Kağıt ve Koton, Halka Arz Ediliyor

 

 

Halka arza nasıl başvurabilirim?

Talep toplama yöntemi ile yapılan halka arzlarda:

  • Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Halka Arz İşlemleri adımından,
  • Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Halka Arz adımından,
  • 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.

Borsada satış yöntemi ile yapılan halka arzlarda:

  • Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Hisse Senedi Al adımından,
  • Yatırımcı uygulaması hisse senedi alım ekranından,
  • Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Anlık Borsa adımından,
  • Tradeall TR ve tüm veri yayın ekranlarında hisse senedi alım ekranından,
  • 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden,

 halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.

Hemen Başvur

Halka arz başvurunuzu hemen şimdi kolayca yapın!

Akbank İnternet'e müşteri numaranız, TC kimlik numaranız veya kredi kartı bilgilerinizle giriş yapabilir, şifrenizi unuttuysanız ya da hisse senedi hesabınız yoksa "Şifre Al" ve "Hisse Senedi Hesabı Aç" a tıklayarak kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve halka arza başvuruda bulunabilirsiniz

Halka arza nasıl başvurabilirim?

  • Akbank Mobil - Yatırım & Döviz – Yatırım İşlemi Yap – Halka Arz İşlemleri adımından,
  • Akbank İnternet – Yatırım Hizmetleri – Halka Arz adımından,
  • 444 25 25 / 0850 222 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezinden,
  • Size en yakın Akbank veya Ak Yatırım Şube'sinden halka arz başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halka arz başvurunuzu hemen şimdi kolayca yapın!

Akbank İnternet'e müşteri numaranız, TC kimlik numaranız veya kredi kartı bilgilerinizle giriş yapabilir, şifrenizi unuttuysanız ya da hisse senedi hesabınız yoksa "Şifre Al" ve "Hisse Senedi Hesabı Aç" a tıklayarak kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve halka arza başvuruda bulunabilirsiniz.


Sadece birkaç dakika içinde Akbanklı Ol

  • Akbank Mobil uygulamasını indir,
  • Uygulamanın içinden "Akbanklı Olmak İstiyorum" butonuna tıkla,
  • Müşteri İletişim Merkezimiz ile 08.00-01.00 saatleri arasında kısa bir görüntülü görüşme yap,
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30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına Ak Yatırım hesabınız ile Akbank İnternet ve Akbank Mobil’de "Yatırım Hizmetleri / Halka Arz" menüleri üzerinden başvurabilirsiniz.


Halka Arz Bilgileri
İhraççıLila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Talep Toplama Tarihleri30 Nisan / 2-3 Mayıs 2024
Halka Arz YöntemiSabit Fiyat İle Talep Toplama
Fiyat
37,39 TL
Dağıtım YöntemiEşit Dağıtım
Halka Arz Büyüklüğü ve OranıSermaye Artırımı: 90.000.000 TL
Ortak Satış: 30.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı : %20,34
Ek SatışYoktur.
Fiyat İstikrarı
Bist’te işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün
Tahsisat Grupları- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %70 (84.000.000 TL)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %20 (24.000.000 TL)
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %10 (12.000.000 TL)

- Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

- Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz ve ya borsada özel emir ile ve /veya toptan satış işlemine konu edemezler. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

Halka Arz Dokümanları

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.  Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (https://lilakagit.com) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır.



 
 